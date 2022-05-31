Пермь, 31 мая, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин приостановил действие «антиковидного» указа. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Приостановлен действие документа от 20 августа 2020 года №121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае».

В указе речь шла о мерах по противодействию коронавирусной инфекции. В частности, речь шла о масочном режиме, ограничениях массовых мероприятий, дезинфекции.

Напомним, с улучшением эпидобстановки ограничения снимали. В конце мая 2022 года отменили масочный режим.