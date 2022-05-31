Кострома, , 14:59 — REGNUM С 1 июня в Костромской области на 10% вырастет прожиточный минимум, сообщает департамент экономического развития региона.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для трудоспособного населения он составит 14 031 рубль, для пенсионеров — 11 135 рублей, для детей — 12 907 рублей. Показатель зависит от инфляции и применяется для общей оценки уровня жизни в стране, установления размеров минимальной заработной платы и пенсии по возрасту, определения размеров мер социальной поддержки.

До этого размер прожиточного минимума определялся в сентябре 2021 года, постановление вступило в силу с начала 2022 года. Тогда стоимостная величина минимального набора продуктов, непродовольственных товаров и услуг для активного населения составляла 12 755 рублей, для пенсионеров — 10 123 рубля, для детей — 11 734 рубля.

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