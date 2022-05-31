Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Американская актриса Маргарет Куэлли получила предложение руки и сердца от музыканта Джека Антоноффа. Об этом 31 мая сообщил портал The Cut.

Маргарет Куэлли Кадр из интервью на телевидении

О помолвке пары стало известно после того, как Куэлли заметили с обручальным кольцом во время Каннского кинофестиваля. До этого артисты более года состояли в любовных отношениях.

Напомним, что Маргарет Куэлли за свою карьеру снялась в более чем 30 различных проектах. Наибольшее признание получила её роль в фильме «Однажды в Голливуде» режиссёра Квентина Тарантино.

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