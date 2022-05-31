Вашингтон, 31 мая, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Американская актриса Маргарет Куэлли получила предложение руки и сердца от музыканта Джека Антоноффа. Об этом 31 мая сообщил портал The Cut.

Кадр из интервью на телевидении Маргарет Куэлли

О помолвке пары стало известно после того, как Куэлли заметили с обручальным кольцом во время Каннского кинофестиваля. До этого артисты более года состояли в любовных отношениях.

Напомним, что Маргарет Куэлли за свою карьеру снялась в более чем 30 различных проектах. Наибольшее признание получила её роль в фильме «Однажды в Голливуде» режиссёра Квентина Тарантино.