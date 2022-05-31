Донецк, , 14:55 — REGNUM В результате обстрела населенного пункта Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) получил ранения один мирный житель. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов вооруженных формирований Украины следующих населенных пунктов: населенный пункт Еленовка: ранен мужчина 1940 года рождения», — говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что также в результате обстрелов украинскими нацистами Еленовки получили повреждения четыре частных жилых дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион собирается войти в состав России в качестве полноценного субъекта.