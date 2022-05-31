Москва, 31 мая, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Первый сухогруз вышел из порта Мариуполя в сопровождении катеров Черноморского флота. Соответствующие кадры распространило 31 мая Министерство обороны России.

Mtu.gov.ua Морской торговый порт в Мариуполе

В военном ведомстве уточнили, что судно зашло в порт после его разминирования. Там в него погрузили металл, который нужно доставить в Ростов-на-Дону.

«Первое судно, получившее груз в порту Мариуполя после освобождения города, вышло из порта в сопровождении катеров Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота», — говорится в сообщении.

Сухогруз типа «Славутич» — первое торговое судно, зашедшее в Мариуполь после прекращения боёв в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, порт Мариуполя после разминирования начал работать в обычном режиме. Ожидается, что скоро будут восстановлены и интегрированы в единую систему логистических связей с РФ порты Херсонской и Запорожской областей Украины.

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