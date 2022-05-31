Грозный, , 14:53 — REGNUM Грозненский футбольный клуб «Ахмат» объявил об уходе шестерых футболистов. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба клуба.

Стадион «Ахмат-Арена» Akhmat-arena.ru

Отмечается, что в связи с истечением сроков контрактов команду покинули вратарь Виталий Гудиев, защитники Александр Пуцко и Виталий Лысцов, полузащитник Игорь Коновалов, нападающие Артём Архипов и Сенин Себаи.

«Каждый из них внёс свой вклад в историю клуба. Мы благодарим ребят за совместную работу, желаем удачи и долгой, успешной карьеры», — говорится в сообщении.

Напомним, в сезоне 2021/22 «Ахмат» занял седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 42 очка в 30 матчах.