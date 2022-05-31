Тамбов, 31 мая, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

31 мая были госпитализированы 34 пациента с коронавирусом. Всего в области зарегистрировано 116 тыс. 897 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 113 тыс. 648 пациентов, в том числе 71 — за последние сутки.

За весь период скончались 2413 человек. Подтверждено два новых летальных случая.