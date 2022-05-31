Белград, 31 мая, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Современный мир после «нападения на Украину» терпит драматичные изменения. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 31 мая в парламенте страны после церемонии вступления в должность на второй президентский срок.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Скажу конкретно — мир перед нашими глазами на ежедневном уровне меняется драматично. Нападение на Украину является поворотным моментом в международных отношениях», — процитировал телеканал Н1 слова Вучича.

По его словам, Россия хотела покончить с доминированием Запада, а Запад хотел сохранить преимущество в мире и защитить международное право.

«И хотя правда в том, что нападение на Украину является нарушением международного права, это случалось десятки раз, и часто это делали и западные страны», — сказал Вучич.

Президент Сербии напомнил, что СР Югославия в 1999 году «была подвергнута нападению (со стороны НАТО — ИА REGNUM) без соответствующего разрешения СБ ООН».

Напомним, что ранее Сербия присоединилась к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая содержит осуждение специальной военной операции России на Украине. При этом Белград не присоединился к антироссийским санкциям Запада.