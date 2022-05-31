Молдавия, , 14:51 — REGNUM Экс-президента Молдавии, почётного председателя Партии социалистов Игоря Додона 31 мая доставили в Апелляционный суд Кишинёва. Об этом сообщает «АиФ в Молдове».

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

В судебном заседании рассмотрят меру пресечения политику на время следствия. 26 мая ему назначили 30 суток ареста, но прокуратура настаивает на заключении в СИЗО. Защита также опротестовывает решения суда, но требует отменить домашний арест.

Сообщается, что к приезду Додона к зданию суда там собрались члены Партии социалистов и их сторонники на протестную акцию. Они скандировали «Свободу Додону!»

Напомним, в Молдавии нарастает противостояние между оппозицией и властями. Правительство обвиняют в политике, которая привела к резкому ухудшению экономического положения в стране. После того, как был задержан Додон, ситуация обострилась.

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