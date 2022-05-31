Джидда, Саудовская Аравия, 31 мая, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Большинство жителей государств Ближнего Востока и Северной Африки предпочитают занимать нейтральную позицию в ситуации вокруг Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией YouGov, сообщает Arab News.

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Согласно опросу, так заявили 66% респондентов. При этом 18% опрошенных встали на сторону Украины, а 16% — на сторону России.

Отмечается, что среди стран региона меньше всего украинский конфликт беспокоит жителей Иордании и Алжира — 74%, а также Саудовской Аравии — 71%.

«Похоже, что это происходит так далеко, — пояснила Абир Этефа, старший представитель Всемирной продовольственной программы ООН на Ближнем Востоке и в Северной Африке из Каира. — Кроме того, политика и динамика конфликта на Украине слишком сложны для большинства жителей в этом регионе».

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Добавим, что опрос проводился с 26 апреля по 4 мая. В нём приняли участие среди более 7,8 тысячи человек из 14 стран региона MENA, объединяющего страны Магриба и Ближнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики и планирования королевства Фейсал аль-Ибрагима заявил, что Саудовская Аравия не будет делать выбор между Россией и Украиной и намерена продолжать поддерживать торговые связи с этими странами.