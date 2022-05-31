Тамбов, 31 мая, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Тамбовской области по случаю отмечаемого Всемирного дня без табака, волонтеры-медики регионального отделения и совместно со специалистами стационаров и представителями центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели фестиваль. Мероприятие в рамках всероссийской акции «Освободим Россию от табачного дыма» проходило на днях на базе городского парка культуры. Как сообщила 31 мая корреспонденту ИА REGNUM координатор санитарно-профилактического просвещения Тамбовского регионального отделения «Волонткры-медики» Наталья Кузнецова, вначале фестиваля прошла энергичная зарядка, которая взбодрила всех присутствующих, позже прошло открытие с лекцией о вреде курения и его осложнениях, до участников донесли насколько это вредно.

Курение

«Также стояло много точек здоровья, где каждый мог подробно ознакомиться со своими показателями здоровья: артериального давления, холестерина и сахара в крови, веса, роста, индекса массы тела, спиро- и динамометрии, наглядно посмотреть и послушать про последствия табакокурения и о влиянии на сердечно-сосудистую сисистему и на другие системы и функции организма, так же каждый желающий мог принять участие в скандинавской ходьбе.

Кроме того, врачи у курильщиков определяли степень никотиновой зависимости и количество углекислого газа в выдыхаемом воздухе. По результатам исследований курильщикам давались рекомендации по тактике отказа от курения», — пояснила Наталья Кузнецова.

По её оценке, в мероприятиях приняли участие более 300 человек:

«У каждого оно в душе точно отложилось и заставило каждого человека задуматься о вреде табакокурения для себя и окружающих. Кто курит- у них появилось желание бросить курить, а кто ни разу не курил, у них желание начать курить напрочь отпало. Так же мы проводим интерактивные профилактические лекции в образовательных учреждениях, где так же активно рассказываем о последствиях курения с использованием интерактивных форм взаимодействия. Цель лекций и мероприятий: формирование у населения негативного отношения к курению, снижение курения среди детей, подростков и молодёжи, а так же отказ от курения уже тех, кто долгое время курит».

По оценке Натальи Кузнецовой, интерес к акции «Освободим Россию от табачного дыма» определено растёт:

«К сожалению, ни для кого не секрет, что курить начинают уже с малых лет, и это на самом деле очень печально и страшно, с каждым годом бросить курить становится все сложнее и сложнее, а зависимость растёт и растёт, как и интерес к данной проблеме среди всех возрасьных групп. Многие слышали, что это вредно, но не каждый в это углублялся, поэтому мы активно проводим фестивали в рамках данной акции, мероприятия, информационные посты, все то, что направлено на профилактику табакокурения и делаем акцент на последствиях употребления табачных изделий, чтобы люди действительно понимали, как отрицательно курение влияет на организм и какие системы страдают и к чему это может привести.

Люди с интересом слушают и потом у некоторых появляются желание бросить курить, это как раз то, что мы добивается нашими лекциями: как не начать курить и захотеть бросить».

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 по 31 мая при поддержке национального проекта «Демография» стартовала Всероссийская акция «Освободим Россию от табачного дыма», организаторами которой выступают ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и АНО «Национальные приоритеты».

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