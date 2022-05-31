Москва, , 14:48 — REGNUM Тема оплаты экспортных поставок газа за рубли особо ничего не принесла ни российскому бюджету, ни продавцу газа, ни курсу рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Пшеница Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Оплата стала возможна только за счет того, что Газпром является монополистом по экспорту трубопроводного газа из России.

В случае с поставками зерна такую схему осуществить будет сложнее, поскольку нет единой инфраструктуры для организации контроля операций по множеству российских поставщиков этого сырья за рубеж.

Думаю, в ближайшее время перевод других экспортеров (пшеница, металлы, удобрения) на схему оплаты в рублях не актуален, поскольку ЦБ РФ и Минфин уже постепенно снимают прежние валютные ограничения», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение обеспечить рублёвую ликвидность крупным странам-экспортёрам российского зерна (Турции, Египту, Ирану и Саудовской Аравии) выдвинул Центробанку Союз экспортеров зерна России.

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