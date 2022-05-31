Париж, 31 мая, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Министерство культуры Франции изменило нормы использования англоязычных игровых терминов во французском языке. Об этом пишет The Guardian 31 мая.

Британский и французский флаги

Французские власти отметили, что сфера видеоигр изобилует англицизмами — для борьбы за сохранение чистоты языка они запретили госслужащим использовать ряд слов. Среди них оказались термины «стример», «про-геймер», «облачный гейминг», киберспорт» и другие.

Ранее Французская академия, целью которой является изучение французского языка и литературы, потребовала заменить термин «вай-фай» (le wifi) на «беспроводной доступ в интернет» (l’access sans fil à internet). Однако эти попытки не увенчались успехом.