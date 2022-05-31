Тегеран, 31 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Все танкеры, которые ходят под флагом Греции в Персидском заливе, могут быть задержаны Корпусом стражей исламской революции (КСИР — элитные части ВС Ирана). Об этом 31 мая сообщает ресурс Splash со ссылкой на заявление КСИР.

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Также отмечается, что иранские власти призвали Грецию как можно скорее разрешить спор о нефти Ирана, находящейся на борту российского танкера, ранее задержанного Афинами.

При этом ранее ВМС Ирана уже задержали два танкера под флагом Греции в качестве ответной меры за конфискацию иранской нефти с задержанного у греческих берегов российского танкера.

Как передавало ИА REGNUM, 26 мая в пресс-службе греческого министерства морского флота и островной политики сообщили, что иранская нефть, перевозившаяся танкером Lana под флагом России, будет передана властями Греции США.