Астрахань, , 14:44 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

31 мая выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 117 тыс. 128 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 113 тыс. 608 человек выписаны после курса лечения, в том числе 68 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 6 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.