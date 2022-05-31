Пермь, 31 мая, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Перми общественный транспорт — автобусы и троллейбусы — подготовили к летнему режиму работы. С 1 июня вводится сезонное расписание. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

gorodperm.ru/Виталий Кокшаров Пермский общественный транспорт

Весь городской общественный транспорт прошёл проверку работоспособности оборудования и генеральную уборку. В первую очередь проверяли климатические системы. Ими оснащено 70% автобусов и 24 трамвая моделей «Лев» и «Львёнок».

Как отметили в муниципальном департаменте транспорта, в июне работники контрольно-ревизорской службы начнут выходить на линию для проведения профилактических бесед с экипажами транспортных средств о необходимости включения кондиционеров в условиях жары.