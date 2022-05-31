Уфа, , 14:46 — REGNUM Ходатайство многодетной матери о помиловании поддержали в Башкирии. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сообщается, что в Уфе состоялось заседание комиссии по вопросам помилования при главе Башкирии, которую возглавляет председатель госсобрания региона Константин Толкачев.

Отмечается, что на рассмотрении комиссии находились четыре ходатайства. По одному прошению большинством голосов было вынесено положительное решение.

Члены комиссии поддержали ходатайство о помиловании жительницы Уфы, которую суд приговорил к восьми месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению автомобилем сроком на один год за нарушение правил дорожного движения, что повлекло тяжкий вред здоровью человека.

«Двигаясь по крайней левой полосе и пересекая нерегулируемый пешеходный переход, водитель не убедилась в том, что перед автобусом справа от нее никого нет. Под колеса ее автомобиля попала 80-летняя женщина», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Он сообщил, что осужденная сразу признала свою вину, оплачивала лекарства и обеспечила женщине возможность проводить необходимые медицинские манипуляции на дому, помогала деньгами.

«Члены комиссии приняли во внимание не только положительные характеристики в отношении осужденной, но и тот факт, что она является многодетной матерью. У нее есть сын-подросток и двое малолетних детей, а сейчас она ожидает рождения четвертого ребенка. Изучив все обстоятельства дела, комиссия поддержала ходатайство о помиловании», — сообщил спикер республиканского парламента.

Сообщается, что другие ходатайства о помиловании были отклонены. Так, один из авторов прошения о помиловании был осужден за неоднократное вождение автомобилем в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что фигурантка другого дела обманом выманивала у людей деньги и растратила десятки миллионов рублей.

Комиссия также отклонила ходатайство осужденного, который был приговорен к 13 годам колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлекшее за собой смерть потерпевшего.

Представления главы Башкирии с заключениями комиссии направляются президенту России, который принимает окончательное решение о помиловании.