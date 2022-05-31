Санкт-Петербург, 31 мая, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Петербургский метрополитен в ночь на 1 июня переходит на летний график движения поездов. Интервалы движения поездов будут незначительно увеличены в связи с сезонным снижением пассажиропотока, сообщили 31 мая в пресс-службе подземки.

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Там объясняют необходимость корректировки тем, что с июня по август школьники и студенты уходят на летние каникулы, а горожане выезжают за город и в отпуска, что влечёт снижение пассажиропотока.

«Размеры движения поездов на линиях метро во внепиковое время снижаются, интервалы между поездами изменяются незначительно. Наполняемость вагонов при этом останется в пределах установленной нормы — до 170 человек на вагон», — заявили в метрополитене.

Там пообещали, что перед 1 сентября предприятие вновь увеличит интенсивность движения поездов.

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Напомним, с 1 июня в Петербурге начинается второй этап новой модели транспортного обслуживания. Будут запущены новые автобусные маршруты, которые обслужат новые экологически безопасные автобусы.