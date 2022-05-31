Москва, 31 мая, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Минимальная зарплата в Москве составит 23 508 рублей, сообщает 31 мая пресс-служба правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Соответствующее решение принял мэр города Сергей Собянин. Ранее минимальная зарплата в Москве составляла 21 371 рубль. С 1 июня 2022 года она поднимется на 10% до 23 508 рублей.

Также на 10% увеличится и размер прожиточного минимума. В расчете на душу населения эта величина составит 20 585 рублей: для трудоспособного населения — 23 508 рублей, для пенсионеров — 15 410 рублей, а для детей — 17 791 рубль.

В пресс-службе отметили, что размер прожиточного минимума используется для определения права граждан получать отдельные соцвыплаты и услуги, а также субсидии и бесплатную юридическую помощь.