Красноярск, , 14:41 — REGNUM Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства происшествия в одном из детских садов Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 мая в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

МВД РФ Tacinskaya.ru

По данным ведомства, в Кировском районе в полицию поступило сообщение от родителей воспитанников детского сада. Они рассказала о том, что один из мальчиков принёс с собой в детсад предмет, похожий на небольшой перочинный нож. Воспитатель отобрала его у мальчика.

Шестилетний воспитанник детсада заявил, что нашёл ножик в песочнице во дворе дома.

Инспекторы по делам несовершеннолетних побеседовали с матерью и ребёнком. Обстоятельств произошедшего выясняются. Изучаются условия проживания мальчика, его внутрисемейные отношения, окружение.

Добавим, семья на учёте в органах внутренних дел не состоит.

Читайте также: В Красноярске предъявлено обвинение воспитателю, издевавшейся над детьми