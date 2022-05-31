Астана, 31 мая, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Дефицит сахара в Казахстане, действительно есть, но вскоре эта проблема будет решена. Об этом заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Бахыт Султанов сообщил на портале «Открытый диалог».

Bargozideha.com Сахар

«Дефицит сахара обусловлен введенным запретом со стороны РФ на экспорт сахара. В рамках решения Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года Республике Казахстан предоставлено право на беспошлинный ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового в объеме 350 тысяч тонн до 31 августа», — заявил Султанов.

Он отметил, что поступивший в страну в конце мая сахар начали разводить по городам. Продукт должен появиться на полках магазинов с 31 мая.

Стоит отметить, ранее в минсельхозе Казахстана заявили, что дефицита сахара в стране нет, а нехватка его в магазинах вызвана ажиотажем у населения. В супермаркетах этот продукт разрешают покупать в ограниченных количествах.