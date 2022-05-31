Екатеринбург, 31 мая, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Нашумевший в Екатеринбурге «ЛГБТ-танец» был исполнен школьниками не на последнем звонке, а на танцевальном марафоне. Об этом сообщили журналистам в городском департаменте образования.

Александр Комаров ИА REGNUM Администрация Екатеринбурга

Его исполнили 12 мая в рамках танцевального марафона. По словам чиновников, танец не предполагал ЛГБТ-тематики. Просто учащиеся гиперболизировали то, что им кажется странным.

Директор лицея Любовь Кулева также отмечает, что вульгарного подтекста в танце не было. «Это был танцевальный марафон, ребята исполняли разные танцы», — цитирует её Накануне. Ru. Также она отметила, что на последнем звонке в лицее был шикарный вальс.

В мэрии отмечают, что по факту скандала проводится проверка. Как сообщало ИА REGNUM, информацию о якобы ЛГБТ-танце на последнем звонке распространил один из телеграм-каналов.