Москва, , 14:35 — REGNUM По итогам первого дня саммита в Брюсселе лидеры Европейского союза договорились ввести эмбарго на импорт примерно двух третей российской нефти. Эмбарго будет распространяться на российскую нефть, доставляемую по морю, временное исключение составляет импорт по трубопроводу, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Такой шаг имел решающее значение для того, чтобы Венгрия, не имеющая выхода к морю, присоединилась к решению. Венгрия получает более 60% своей нефти из России и зависит от сырой нефти, которая поступает по трубопроводу «Дружба» советских времен.

Европа является крупнейшим покупателем российских энергоносителей. По данным Евростата, ЕС получает около 40% своего природного газа и 25% своей нефти из России, в 2021 году на российскую нефть приходилось 27% импорта блока, это около 2,4 млн баррелей в сутки, около 35% этого объема было доставлено в блок по трубопроводам.

Трубопроводные поставки составляли гораздо большую долю отгрузок российской нефти в Венгрию (86%), Чехию (97%) и Словакию (100%).

Если данные санкции реализуются в полной мере, то потери России от введения нефтяного эмбарго ежедневно составят примерно 500 миллионов евро, ежегодно составят $22 млрд. Из них $12 млрд в год Россия потеряет в результате прекращения поставок нефти в Польшу и Германию по северной ветке трубопровода «Дружба.

Ещё $10 млрд бюджет потеряет от запрета на импорт нефти, перевозимой по морю. Примерно треть российского бюджета обеспечивает экспорт нефти, поэтому это эмбарго очень и очень серьезно для экономики РФ.

Конечно, ЕС трудно найти способ ужесточить наказание в отношении Москвы, не нанося при этом ущерба той части европейской экономики, которая зависит от российских энергоресурсов.

Тем не менее, рост цен приведет к небывалому росту инфляции в ЕС, в том числе из-за необходимости переплачивать за новую логистику, перенастройку на другие типы нефти, что в сегодняшних реалиях можно назвать «самоубийством» европейских государств.

Найти замену европейским покупателям не так-то просто. Российские нефтяные ищут новые логистические направления, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион и Индию.

Так страны Азии уже обогнали Европу по объемам закупаемой у России нефти и транспортные возможности исчерпаны, для увеличения поставок России необходимо строить и развивать дополнительную инфраструктуру в виде нефтепроводов, складов, железной дороги и резервуаров. Также эмбарго вынуждает Россию продавать нефть в Азию с дисконтом.

Индия также не лучший вариант из-за громадных транспортно-логистических расходов — из Черного моря нужно гнать танкеры через Суэцкий канал. Тем более, что Индия настаивает на дисконте на треть ниже мировых.

Получается, что Европа осознано идёт на такие санкции, понимая, что плохо будет всем, но долго ли её экономика сможет продержаться и как далеко они готовы зайти? Скорее всего, нет, ЕС продолжить покупать российскую нефть, но уже через третью сторону.

На фоне введения эмбарго цена на российскую нефть марки Urals резко упала и торгуется примерно по $93 за баррель, поскольку европейские трейдеры отказались от нефти, доставляемой по морю. Нефть марки Brent продолжает уверенный рост и торгуется по $120 за баррель», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, договоренностей по поводу частичного запрета на ввоз российской нефти достигли лидеры стран ЕС, написал 31 мая в своем микроблоге глава Евросовета Шарль Мишель.

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