Ульяновск, 31 мая, 2022, 14:34 — ИА Регнум. На территории Ульяновской области зарегистрировали 497 случаев присасывания клещей. Больше всего пострадавших среди жителей Ульяновска (310 случаев), сообщает 31 мая региональное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес. Экология

Среди детей в возрасте до 14 лет зарегистрировано 143 случая присасывания клещей.

По состоянию на 31 мая в Ульяновской области обследовали 549 снятых с людей клещей, в 11 выявлен ДНК боррелий.

От клещевого вирусного энцефалита привиты 1839 жителей, включая 1125 детей. С профилактической целью получили противоклещевой иммуноглобулин 248 человек, из них 95 детей.

Акарицидные обработки в регионе проведены на 581,43 га.

ИА REGNUM напоминает, в Удмуртии по результатам исследования 3935 клещей возбудитель клещевого вирусного энцефалита выявлен в 1,8% или в 62 случаях, возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в 1075 случаях (33,9%) из 3168.

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