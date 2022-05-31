Курск, , 14:34 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 36 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

31 мая выявлено 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 118 тыс. 305 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 115 тыс. 214 пациентов, в том числе 55 — за последние сутки.

Всего скончались 2482 человека. Подтвержден один новый летальный случай.