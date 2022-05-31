* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 31 мая, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Панджшер подтвердили Afghanistan International, что атака талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Астана была отражена накануне, 30 мая, силами Фронта национального сопротивления контратаками из засад.

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

По данным источников, в засадах погибли не менее десяти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не комментируют сообщения.

После двух дней относительного затишья боестолкновения между Фронтом сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возобновились 30 мая. Местные источники сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировали атаковать базу фронта в Астане, но попали в засаду сил сопротивления. По данным источников, в засаде погибли не менее десяти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Один из командиров фронта подтвердил факт столкновений в Астане, и сказал, что они устроили засаду группе талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая планировала атаковать их базу.

По словам командира, после боя, по приказу главы Панджшерского военного комитета, они позволили талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынести раненых и убитых с поля боя. Он утверждает, что бойцы Фронта сопротивления также захватили некоторое количество оружия и снаряжения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В последние недели в Панджшере произошли ожесточенные бои между Фронтом национального сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Радикалы неоднократно отрицали факт столкновений в провинции.