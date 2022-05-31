Лондон, , 14:30 — REGNUM Власти Великобритании могут вновь открыть свое крупнейшее хранилище природного газа, сообщает 31 мая Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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Отмечается, что британские власти и поставщик газа Centrica изучают возможность хранения топлива в хранилище Rough, также рассматривается возможность его переоборудования в будущем для хранения водорода.

Компания сообщала о закрытии данного хранилища, в которое ранее закачивалось около 70% всего объема хранящегося британского топлива, в 2017 году.