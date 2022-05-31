Казань, 31 мая, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Действия Польши направлены на захват территорий на западе Украины. Об этом секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил 31 мая на выездном совещании по вопросам национальной безопасности в Казани.

Официальное интернет-представительство президента России Николай Патрушев

Он напомнил о визите польского президента Анджея Дуды в Киев и о том, что Дуда предрёк скорое исчезновение польско-украинской границы.

«Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», — сказал Патрушев.

По словам секретаря Совбеза, в целом действия властей США, Украины и Польши, а также их «партнёров», ведут к реальному развалу Украины. Так, украинский президент Владимир Зеленский намерен предоставить полякам особый статус, в том числе возможность занимать руководящие должности в государстве. Одновременно с этим жители Донбасса объявлены сепаратистами.

Суверенитет Украины не волнует ни Зеленского, ни тем более Вашингтон и иные столицы. Они готовы принести интересы украинского народа в жертву собственным геополитическим целям. Это грозит реальным развалом страны, заключил Патрушев.

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