Оренбург, , 14:30 — REGNUM Основной версией пожара в многоэтажке по ул. Пролетарской в Оренбурге назван поджог. Об том сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

Стоит отметить, ранее полицейские распространили информацию о том, что мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры в попытке спастись от пожара. Спасатели обратили внимание на то, что это только одна из версий. Мужчина мог выпасть из окна и по иным причинам. Сейчас они выясняются.

«В данное время для установления всех причин произошедшего работают дознаватели», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Напомним, пожар в квартире на пятом этаже жилого дома произошёл днём 30 мая.

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