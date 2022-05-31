Будапешт, 31 мая, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Из-за западных санкций против России Европа в данный момент пляшет на грани мирового кризиса. Об этом 31 мая заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала М1.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Орбан

«У нас достаточно проблем, цены на энергоносители взлетели в небеса, инфляция высока, и вся Европа пляшет на грани мирового экономического кризиса из-за санкций», — сказал он.

Также Орбан уточнил, что этих условиях управлять экономикой Венгрии при подорожавшей нефти было бы невыносимо, так как это было бы равносильно атомной бомбе, однако такого развития событий пока удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что при введении Евросоюзом шестого пакета антироссийских санкций Венгрии и Чехии позволят продолжать закупки нефти у России.