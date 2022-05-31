Кишинёв, , 14:27 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду 31 мая отправилась с официальным визитом в Нидерланды. Об этом сообщает пресс-служба молдавского главы республики.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что визит Санду продлится до 1 июня. Она примет участие в конгрессе Европейской народной партии (ЕНП), который пройдёт в Роттердаме. ЕНП проводит саммит глав государств, входящих в ЕС, а также ряда стран, которые в не входят в союз.

По данным пресс-службы, у Санду также запланированы встречи с рядом глав государств Европы.

Напомним, в Кишинёве ожидают решения Брюсселя: присваивать ли Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС. Заявка на это было подана 3 марта.