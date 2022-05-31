Донецк, , 14:27 — REGNUM В городе Макеевке Донецкой Народной Республики погибла пятилетняя девочка Мирра, сообщает 31 мая RT.

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

Ребёнок смотрел телевизор в момент, когда ракета украинского «Града» попала в дом. Родители девочки и бабушка не находят места от горя, рассказал корреспондент с места трагедии.

Примерно с 100 метрах от места смерти девочки погибла 46-летняя Ольга. Женщина спала после ночной смены, когда её дом поразил артиллерийский удар. Она получила смертельное ранение и скончалась, когда приехала скорая.