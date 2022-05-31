Черкесск, , 14:27 — REGNUM В Карачаево-Черкесии началось строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Эти спортивные объекты станут одними из десяти проектов в сфере спорта, запланированных к реализации к 100-летию образования республики, сообщили 31 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

Известно, что местом строительства выбраны аулы Сары-Тюз и Учкулан, а также станица Зеленчукская. В новых ФОКах будут созданы условия для занятия силовыми и игровыми видами спорта, вольной борьбой, дзюдо, самбо, боксом и фитнесом.

«Уверен, строящиеся ФОКи станут отличным стартом для желающих заниматься спортом и развиваться в этом направлении. Всего на территории Карачаево-Черкесии в этом году строятся десять спортивных объектов», — написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.