Ташкент, , 14:26 — REGNUM Киберспортивная сборная Российского технологического университета МИРЭА представит Россию на международном киберспортивном турнире стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы.

Киберспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Мероприятие проходит в Ташкенте (Узбекистан). Отмечается, что российские спортсмены уже находятся на площадке и готовятся к соревнованиям.

От РТУ МИРЭА на турнире будут выступать составы по Dota 2 (Илья Dionis Терехов, Никита molinaHa Хорошавин, Егор Toxic City Жигарьков, Дмитрий Emo’God Верижников и Владимир Plyt Обломов) и Counter-Strike: Global Offensive (Савелий BloodyImp Бутаков, Игорь Grek Шебзухов, Кирилл DoDzelele Борзунов, Илья Vopsick Осипов, Михаил poS31d0n Вежняев и Данил Pref666 Щеголев).

Ожидается, что турнир продлится до 3 июня 2022 года.

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