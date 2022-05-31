Москва, 31 мая, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Лесная промышленность требует дополнительной поддержки в условиях санкций. Об этом 31 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Nalog.ru Михаил Мишустин

«Ещё одна мера, в отношении которой требуется упростить регулирование — это лесная промышленность. Как и многие другие российские предприниматели, бизнес в этой сфере сталкивается с отказами иностранных поставщиков исполнять принятые ранее обязательства. К тому же из-за санкций усложнились цепочки поставок, потому вывоз лесоматериалов, их хранение и переработка оказались затруднены», — заявил Мишустин.

Между тем, лесные декларации, на основании которых бизнес ведёт рубку и вывозит древесину, регламентирует порядок её заготовки — и за нарушение наступает предусмотренная законодательством ответственность.

«Учитывая нынешние сложности, правительство поддержит просьбу предпринимателей об увеличении срока действия лесных деклараций с 12 месяцев до двух лет — при условии, что они были поданы до 1 мая текущего года», — подчеркнул он.

Таким образом, работать по уже действующим декларациям можно будет вплоть до 1 мая 2024 года.