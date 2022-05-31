Владикавказ, , 14:24 — REGNUM В Северной Осетии завершено следствие по делу о взятке сотруднику ФСБ в размере полмиллиона рублей. В совершении преступления подозревается местная 60-летняя жительница, которая намеревалась решить вопрос о непривлечении её к уголовной ответственности с помощью взятки в размере 500 тыс. рублей. При передаче денег её задержали, было возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере, сообщили 31 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Взятка Kaluga.sledcom.ru

Жительница селения Сунжа Пригородного района узнала, что ФСБ при проведении проверки установило факт присвоения ею пенсионных начислений ранее умершего человека. Чтобы избежать ответственности за это преступление, женщина обратилась к оперуполномоченному ФСБ с предложением за 500 тыс. рублей прекратить проверку.

«17 февраля 2022 года примерно в 15:00 при передаче оперуполномоченному 500 тыс. рублей обвиняемая была задержана сотрудниками регионального УФСБ», — говорится в сообщении.

В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.