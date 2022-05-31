Киев, 31 мая, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Херсонская область собирается войти в состав России в качестве полноценного субъекта, заявил 31 мая замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

City. kherson. ua Вечный огонь. Херсон

По его словам, власти Херсонской области в ближайшее время хотят инициировать вопрос о вхождении в состав России.

«Херсонская область намерена в ближайшее время войти в состав РФ, став полноценным субъектом», — сказал ТАСС Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсонской области в полноценный оборот введён российский рубль. Магазины обязаны принимать за товары и рубли, и украинские гривны.

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