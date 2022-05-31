Волгоград, 31 мая, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Волгоградской области за минувшие сутки госпитализировано 36 новых пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в федеральном оперативном штабе. Выписано с выздоровлением 169 человек, летальных исходов не зарегистрировано.

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Всего в Волгоградской области подтверждён 221 491 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 212 783 жителя, скончались от осложнений 6 880 человек.

По данным регионального оперштаба, в стационарах и амбулаторно получают медицинскую помощь 1 828 ковид-пациентов.