* Талибы — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, , 14:23 — REGNUM Местные чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Каписа объявили о начале добычи нефрита на сумму приблизительно в 9 миллиардов афгани. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Нефрит Parent Géry

Инаятулла Аблаг, глава управления шахт Каписы, заявил на церемонии открытия рудника, что контракт на добычу стоимостью 9 миллиардов афгани был заключён с частной компанией.

По его словам, месторождение занимает площадь в 30 гектаров в местности Валги в уезде Тагаб.

Губернатор Каписы Ихсанулла Барьял сообщил, что с началом добычи полезных ископаемых более 100 жителей уезда Тагаб получили работу.

По данным министерства горнодобывающей промышленности и нефти, большая часть нефритовой руды экспортируется в Китай. Этот камень используется для изготовления украшений и декоративной утвари.