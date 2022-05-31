Донецк, 31 мая, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Посёлок шахты «Трудовская» в Донецке подвергся минометному обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 31 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что посёлка шахты «Трудовская» со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:15 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные украинские формирования обстреляли населенный пункт Александровка в ДНР из артиллерии.