Северо-Енисейский район, Красноярский край, , 14:22 — REGNUM В Северо-Енисейском районе Красноярского края в рамках процессуальной проверки о невыплате зарплаты полностью погашена заложенность перед вахтовиками. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 мая в Главном следственном управлении СКР по региону.

Зарплата Ника Егорова

30 мая следствие начало проверку в связи с сообщением, размещённым в СМИ, о невыплате заработной платы вахтовикам, работающим на месторождении «Благодатное» в посёлке Еруда.

Согласно материалам проверки, с марта по май 2022 года 690 работникам ООО, выполняющим работы на месторождении «Благодатное», частично не выплачивалась зарплата. Общая сумма задолженности с учётом компенсации — 24,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель ГСУ СКР Алексей Ерёмин в связи с удалённостью посёлка организовал по телефону личный приём работников организации.

В настоящее время задолженность по заработной плате перед всеми сотрудниками погашена в полном объёме, подчеркнули в ведомстве.

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