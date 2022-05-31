Москва, , 14:22 — REGNUM В Москве с 1 июня 2022 года размер минимальной заработной платы вырастет на 10: и составит 23 508 рублей в месяц. Постановление об этом подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на сайте столичного правительства.

Зарплата Prokuror-kaluga.ru

Размер действовавшей с 1 января 2022 года минимальной зарплаты составлял 21 тыс. 371 рубль. Отмечается, что решение о повышении минимальной зарплаты является частью пакета мер властей Москвы по поддержке горожан в условиях санкций.

Кроме того, в Москве на 10% увеличится величина прожиточного минимума (МРОТ): в расчете на душу населения — 20 тыс. 585 руб, для трудоспособного населения — 23 тыс. 508 руб., для пенсионеров — 15 тыс. 410 руб, для детей — 17 тыс. 791 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2021 года размер средней номинальной заработной платы составил 104 тыс. 451 рубль.

Читайте подробнее: Средняя зарплата в Москве превысила 100 тыс. рублей — Росстат