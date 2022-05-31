Тбилиси, , 23:14 — REGNUM На заводе по розливу знаменитой грузинской минеральной воды «Боржоми» объявлена забастовка, сообщает 31 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Боржоми Matsievsky

Оба завода по розливу «Боржоми» парализованы. Бастующие заявляют, что не вернутся на работу, пока их требования не будут удовлетворены. Основными требованиями являются повышение заработной платы, восстановление уволенных сотрудников и возобновление старых контрактов.

«Мы не меняли контракты, они хотели перевести нашу зарплату на почасовую. Мы хотим сохранить фиксированную зарплату, мы не требуем ничего лишнего, мы не получали зарплату уже два месяца, с марта мы не переводили зарплату тем, кто не подписывал контракт, а те, кто его подписал, были переведены. Было давление, угрозы босса в том, что если мы не подпишем, то зарплата не будет начисляться. Мы не подписали и поэтому пришли к этой ситуации. Мы будем бороться до конца, чтобы удовлетворить наши требования», — сказал работник завода.

Сообщается, что профсоюзы полностью поддержали забастовку.

Напомним, что 29 апреля компания «IDS Borjomi Georgia» объявила, что временно приостанавливает производственный процесс на обоих заводах по розливу минеральной воды. В качестве причины были названы ситуация вокруг Украины и продолжающиеся антироссийские санкции. 5 мая «Боржоми» уволил 49 сотрудников.