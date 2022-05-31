Москва, , 14:20 — REGNUM Правительство России озабочено поддержание устойчивости публичных компаний. Об этом 31 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Важно обеспечить устойчивость публичных компаний, что во многом зависит и от положения дел на фондовых рынках», — заявил Мишустин.

«Пока здесь сохраняется высокая волатильность, котировки ценных бумаг подвержены колебаниям, за которыми нет объективных экономических факторов, а текущие низкие значения не отражают истинной цены российских активов», — указал он.

В связи с этим был введен временный порядок выкупа собственных акций на бирже, напомнил премьер-министр.

«Он действует до конца августа, даёт компаниям возможность держать акции не более 1 года. Теперь мы предлагаем увеличить этот срок до 2 лет, в течение которого ожидается окончательная стабилизация биржевых цен», — отметил Мишустин.