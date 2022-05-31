Москва, 31 мая, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Директор Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») призвал представителей профильных министерств, ведомств, а также начальника управления президента РФ по защите конституционных прав граждан Татьяну Локаткину официально объяснить аргументы для отказа от уточнения в законодательстве понятия «соотечественник», закрепления в законодательстве репатриации соотечественников в Россию, отказ от упрощения процедур ее осуществления, а также очередной отказ от снятия вето иностранца на российское гражданство ребенка, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Zatulin.ru Константин Затулин

«Мы не вправе публиковать подготовленные другими справки и протоколы без их разрешения. Обращаемся к представителям министерств и ведомств и к начальнику управления президента РФ по защите конституционных прав граждан Татьяне Александровне Локаткиной: смилуйтесь, объясните, ради Бога, гражданам России, беженцам с Украины и всем нашим соотечественникам в мире свою позицию — опубликуйте, хотя бы, ту самую справку, которая дает об этой позиции представление», — заявил Затулин.

Он обратил внимание на то, что 28 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики поручил руководителю ее рабочей группы — начальнику управления президента РФ по защите конституционных прав граждан Татьяне Локаткиной проработать внесенные им предложения, что она и сделала, собрав 13 мая в администрации соответствующее заседание. Накануне всем его участникам было направлено подготовленное управлением резюме, отвергающее все предложения Затулина. При этом Локаткина отказалась от подведения итогов обсуждения и принятия решений по существу на самом заседании, отложив это «на потом», отметили в институте.

И вот теперь появился документ — протокол заседания рабочей группы, в котором все поставлено с ног на голову, в духе того самого предварительно разосланного предвзятого отказного резюме (справки, подготовленной управлением Локаткиной), рассказали в институте.

Затулин считает, что таким образом руководству России хотят выдать желаемые отдельными чиновниками результаты обсуждения за действительные с вполне очевидной целью — держать и не пущать в законодательство о гражданстве и миграции никаких назревших изменений, прежде всего, не допустив само упоминание о соотечественниках в законе «О гражданстве».

При этом в ходе самого заседания после выступления автора законопроектов Затулина спорить с его предложениями оказалось почти некому. Одни соглашались с необходимостью убрать из действующего закона «О гражданстве» требование о согласии родителя-иностранца на предоставление российского гражданства ребенку, родившемуся в браке с гражданином РФ за рубежом. Другие подчеркивали правомерность знания государственного русского языка для причисления к числу российских соотечественников, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства.

«Сами по себе возражения носят удивительный в своей откровенности характер», — заявил Затулин.

В частности, парламентарий возмущен аргументами против его инициативы о совершенствовании и предложении сделать операциональным понятие «соотечественник», которое вошло в законодательство в 1999 году.

«Во-первых, как сказано в справке, понятие «соотечественник» «фактически непригодно для использования в рамках формальных правовых конструкций». Это — откровенное признание в том, что закон «О государственной политике в отношении соотечественников за рубежом» в своей определяющей части является пустой декларацией, болтовней. Но что удивительно, в вашей же справке (…) признается, что «условиями получения статуса участника Государственной программы содействия добровольного переселения соотечественников в РФ является соответствие иностранного гражданина или лица без гражданства понятию «соотечественник», предусмотренному 99-ФЗ». То есть рассматривать понятие «соотечественник» как операциональный термин нельзя, а с 2006 года вести практическую работу по переселению в Россию десятков и сотен тысяч людей на его основании можно», — указал Затулин.

Депутат также обратил внимание на аргумент управления, касающийся русского языка.

«Далее утверждается, что требование знания русского языка якобы сужает число соотечественников, требует конкретных процедур установления уровня знания и так далее С другой стороны, в вашей справке делается потрясающее, я не шучу, открытие. Что, оказывается, русский язык не принадлежит какому-либо конкретному народу или национальности. Цитирую: «В соответствии с ч. 1 ст. 68 Конституции РФ, единственным признаком государствообразующего народа является владение русским языком, а не национальность». Мне очень неловко это говорить, но это подлог. Цитирую часть 1 статьи 68 полностью: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации», — указал Затулин.

Кроме того, по убеждению Затулина, управление могло бы более ответственно отнестись к вопросу о снятия требования согласия родителя-иностранца на российское гражданство ребенка в случае проживания за рубежом семьи в смешанном браке с гражданином (гражданкой) Российской Федерации. Ранее глава МИД России Сергей Лавров публично высказался за отмену этого права вето, присвоенного российским законом иностранцу, добавил парламентарий.

Что касается репатриации, то все возражения управления, говорит Затулин, сводятся к тому, что применение этого понятия создаст-де путаницу, так как есть действующая Государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников в Россию.

«Увы. Не думаю, что я вам открываю глаза: Государственная программа давно превратилась в программу профнабора, а не в программу репатриации. Она отдана на исполнение регионам, так как именно регионы ее финансируют. Вот они и решают, нужны им в их крае, области, республике учителя, шоферы, врачи. И будь вы хоть трижды соотечественником, внуком князя Трубецкого или графа Шереметьева, если вы по профессии или по возрасту не интересны региону, вам не дадут квоту на переезд в Россию», — указал Затулин.

Законопроектом предлагается утвердить право соотечественника на возвращение на Родину, а в создавшейся сегодня за рубежом ситуации такая декларация абсолютно необходима и востребована, подчеркнул Затулин.

Читайте также:Мишустин поддержал репатриацию соотечественников

Кроме того, изменениями в законодательство предполагается упростить процедуру репатриации — предлагая или представить гражданину вид на жительство в том регионе, где у него есть собственное или арендованное жилье, или отправить его в тот 61 субъект РФ, который официально продолжает участвовать в государственной программе. Все остальное он, соотечественник, в ходе репатриации берет на себя, отметил автор инициативы.

Читайте также:Законопроект, уточняющий понятие «соотечественник», внесен в Госдуму