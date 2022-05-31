Лос-Анджелес, США, 31 мая, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Студия Riot Games, наконец, решила проблему со сменой карт в тактической многопользовательской экшн-игре Valorant. Об этом 31 мая сообщает журнал PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

В описании к очередному патчу разработчики заявили, что им удалось оптимизировать алгоритм, отвечающий за разнообразие карт. Они отметили, что проблема была куда более сложной, чем кому-то могло показаться.

Ранее игроки Valorant много жаловались на то, что после окончания матчей им зачастую несколько раз попадалась одна и та же карта. Изначально смена карт в игре была реализована случайным образом. Ситуацию усугубляло то, что в момент релиза Valorant имела всего четыре карты, таким образом, каждая из них выпадала с шансом 25%.

Для справки: релиз Valorant состоялся 2 июня 2020 года, игра распространяется по бесплатной модели (free-to-play). По состоянию на сегодня в игре есть семь карт: Ascent, Split, Bind, Icebox, Haven, Breeze и Fracture.