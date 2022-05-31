Москва, , 14:17 — REGNUM Компаниям, попавшим под санкции, могут разрешить временно не избирать совет директоров. Об этом 31 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Михаил Мишустин Nalog.ru

«Сейчас это особенно актуально для публичных акционерных обществ, где такой орган управления является обязательным», — заявил Мишустин.

«В текущих реалиях выполнение данного требования может быть затруднительным. Также планируем в некоторых случаях позволить сохранять полномочия совета директоров перед избранием, например, когда его количественный состав стал менее установленного законом минимума», — указал он.