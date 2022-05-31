Кишинёв, , 14:17 — REGNUM Партия социалистов Молдавии 31 мая вывела своих сторонников на акцию протеста в Кишинёве возле Апелляционого суда. Об этом сообщает пресс-служба ПСРМ.

Протесты в Кишиневе Партия Социалистов Республики Молдова

В суде проходит пересмотр меры пресечения для экс-президента республики, почётного предателя ПСРМ Игоря Додона на время следствия. 26 мая его отправили на 30 суток домашнего ареста, защита требует смягчить меру, а обвинение настаивает на отправке политика в СИЗО.

Сообщается, что активисты вышли поддержать лидера партии. Они скандируют: «Руки прочь от оппозиции!», «Нет политическим расправам!» и «Нет политическим заключенным!».

Напомним, Додона обвинили в «коррупции» и «измене родине». Он заявил, что это реакция властей на резко ухудшающееся экономическое положение в стране. Додон отметил, что нужно менять власть в Молдавии, пока не поздно.

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