Будапешт, , 14:21 — REGNUM Страны ЕС в ходе саммита договорились, что те, кто получал российскую нефть по трубопроводам, продолжат получать её на прежних условиях. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 31 мая в эфире телеканала М1.

Виктор Орбан Официальное интернет-представительство президента России

По его словам, такое решение позволит реализовать социальную программу снижения коммунальных платежей. Он добавил, что удалось отклонить предложение Еврокомиссии о запрете получения Венгрией российской нефти.

«Мы достигли договорённости, в которой говорится, что страны, получающие нефть по трубопроводам, могут продолжать торговлю на старых условиях», — сказал Орбан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шестой пакет санкций против России не распространяется на нефть, поступающую по трубопроводу. Это временное исключение, согласованное Евросоветом.

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